На полигоне в Амурской области военный застрелил трех сослуживцев

В Амурской области на учениях военнослужащий застрелил офицера и двух солдат, ранил еще двух человек, после чего скрылся с оружием. Об этом сообщает "Интерфакс".
По данным агентства, инцидент произошел на ночных стрельбах. Военнослужащий открыл стрельбу по сослуживцам из автомата.
На место происшествия направлена комиссия во главе с начальником штаба сухопутных войск.
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