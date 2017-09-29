На полигоне в Амурской области военный застрелил трех сослуживцев

В Амурской области на учениях военнослужащий застрелил офицера и двух солдат, ранил еще двух человек, после чего скрылся с оружием. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, инцидент произошел на ночных стрельбах. Военнослужащий открыл стрельбу по сослуживцам из автомата.

На место происшествия направлена комиссия во главе с начальником штаба сухопутных войск.