Новый кандидат в президенты

Станислав Белковский решил регистрироваться кандидатом в президенты Российской Федерации. Зачем? А также о событиях, происходящих вокруг Алексея Навального. Ведущая Елена Рыковцева. На связи корреспонденты РС и начальник избирательного штаба Алексея Навального Леонид Волков.

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Опрос москвичей: кто способен составить конкуренцию Путину?



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