Новый кандидат в президенты

Зачем Белковский идет на выборы
Станислав Белковский решил регистрироваться кандидатом в президенты Российской Федерации. Зачем? А также о событиях, происходящих вокруг Алексея Навального. Ведущая Елена Рыковцева. На связи корреспонденты РС и начальник избирательного штаба Алексея Навального Леонид Волков.
Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12
Опрос москвичей: кто способен составить конкуренцию Путину?
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.