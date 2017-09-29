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Новый кандидат в президенты

Станислав Белковский

Зачем Белковский идет на выборы

Станислав Белковский решил регистрироваться кандидатом в президенты Российской Федерации. Зачем? А также о событиях, происходящих вокруг Алексея Навального. Ведущая Елена Рыковцева. На связи корреспонденты РС и начальник избирательного штаба Алексея Навального Леонид Волков.

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