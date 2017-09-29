США отозвали 60% сотрудников посольства на Кубе

Вашингтон отозвал 60 процентов сотрудников посольства США на Кубе из-за угрозы их здоровью. Посольство приостанавливает выдачу американских виз.

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на чиновников, чьи имена не называются, американским туристам также сообщили о нескольких нападениях в кубинских отелях.

В четверг несколько сотрудников Белого дома и аппарата Конгресса сообщили агентству Reuters о готовящемся сокращении численности сотрудников посольства в Гаване после того, как более 20 человек из числа дипломатов и членов их семей стали испытывать проблемы со здоровьем по неизвестным причинам. Речь идёт о таких симптомах, как потеря слуха, тошнота и головокружение.

Власти Кубы отрицают какую-либо причастность к инцидентам и проводят своё расследование, однако пока не удалось ничего установить.