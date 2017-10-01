Кризис либерализма. Эфир в 18.05

Трамп и Путин как политические флагманы кризиса либерального развития западного мира. Современный неоконсерватизм и правый поворот. Разрыв между элитами и народом. Что такое политический, экономический, социальный либерализм, как появился национал-либерализм? Как выглядит леволиберальный тренд? Три кризиса либерализма. Глобализация и неолиберализм. Является ли российский экономический порядок либеральным? Почему слово “либерал” стало нарицательным и ругательным в России? Связаны ли демократия и либерализм, и каким образом? Либеральные идеи между националистами и левыми.

Григорий Юдин, социолог, философ, преподаватель ВШЭ; Александр Филиппов, социолог, философ, директор Центра фундаментальной социологии при ВШЭ; Алексей Цветков-младший, писатель, журналист, активист левого движения; Сергей Васильев, актер, создатель проектов “Электрокабаре” и “Кабаре Безумного Пьеро”; Даниил Коцюбинский, историк, журналист, Петербург.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова