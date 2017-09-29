В Швейцарии на 82 году жизни умерла советская фигуристка Людмила Белоусова.

Выступая в парном катании в дуэте с Олегом Протопоповым, она дважды становилась олимпийской чемпионкой - в 1964 году в Инсбруке и в 1968-м - в Гренобле, 4 раза их пара выигрывала чемпионаты миры и четыре - чемпионаты Европы.

После завершения спортивной карьеры Белоусова и Протопопов выступали в Ленинградском балете на льду. В сентябре 1979 года, находясь на гастролях в Швейцарии, попросили политического убежища и затем жили в городе Гриндельвальд. 25 февраля 2003 года, впервые за 20 с лишним лет, посетили Россию по приглашению Вячеслава Фетисова.

В сентябре 2015 года 79-летняя Людмила Белоусова и 83-летний Олег Протопопов выступили на льду в США на "Вечере с чемпионами".



