Гендиректор и главбух "ВИМ-Авиа" помещены под домашний арест

Генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" помещены судом под домашний арест до 25 ноября.

Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева обвиняются в крупном мошенничестве. Наказание по этой статье УК предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Выступая в Басманном суде следователь заявил, что руководство компании выводило активы с целью их хищения. Скрывшиеся за границей совладельцы "ВИМ-Авиа" Рашид и Светлана Мурсекаевы будут объявлены в розыск.

"ВИМ-Авиа", замыкающая десятку ведущих российских авиаперевозчиков, 25 сентября объявила об отмене всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем.

28 сентября "Росавиация" сообщила, что общий объём задолженности компании - около семи миллиардов рублей. В тот же день правительство распорядилось выделить из резервного фонда 98 миллионов рублей для облуживания самолётов компании, более 40 тысяч пассажиров которой не могут вернуться в Россию.





