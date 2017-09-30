Международная организация по миграции предложила новинку для беженцев

Международная организация по миграции (МОМ) при поддержке Госдепартамента США разработала приложение для смартфонов. Оно призвано помочь беженцам в их передвижениях к границам тех государств, где они хотели бы попросить убежища. Приложение MigrantApp было представлено в Коста-Рике, сообщило в субботу агентство AFP.

Основная цель разработки – предостеречь беженцев от рискованных маршрутов, на которых не исключены нежелательные встречи с преступными группами или иными опасностями. Через приложение можно будет получить справочную информацию о правовом статусе беженцев и их формальных возможностях

В MigrantApp, в частности, содержится информация о местах приема просителей убежища и о гуманитарных организациях, которые могут оказать им помощь. Все сведения будут доступны на английском, испанском и французском языках, сообщает "Немецкая волна". Испытания нового приложения пройдут в ближайшие недели в центрально-американских странах и Мексике. Тестироыание будет проводиться и в других регионах мира.