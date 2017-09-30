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Международная организация по миграции предложила новинку для беженцев

Мигранты на борту катера береговой охраны Ливии. Триполи, 29 августа 2017

Международная организация по миграции (МОМ) при поддержке Госдепартамента США разработала приложение для смартфонов. Оно призвано помочь беженцам в их передвижениях к границам тех государств, где они хотели бы попросить убежища. Приложение MigrantApp было представлено в Коста-Рике, сообщило в субботу агентство AFP.

Основная цель разработки – предостеречь беженцев от рискованных маршрутов, на которых не исключены нежелательные встречи с преступными группами или иными опасностями. Через приложение можно будет получить справочную информацию о правовом статусе беженцев и их формальных возможностях

В MigrantApp, в частности, содержится информация о местах приема просителей убежища и о гуманитарных организациях, которые могут оказать им помощь. Все сведения будут доступны на английском, испанском и французском языках, сообщает "Немецкая волна". Испытания нового приложения пройдут в ближайшие недели в центрально-американских странах и Мексике. Тестироыание будет проводиться и в других регионах мира.

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