В Баку полиция провела рейды против членов ЛГБТ-сообщества

Американское издание The New-York Times опубликовало статью о положении ЛГБТ-сообщества в Азербайджане. Поводом стало задержание полицией нескольких десятков геев и трансгендеров. Власти объяснили действия полиции жалобами местных жителей на "факты проституции в центре Баку". Адвокаты, на которых ссылается американское издание, утверждают, что обвинения в проституции – лишь предлог для преследования. Один из адвокатов, помогавший пострадавшим, заявил журналистам, что геи и трансгендеры подвергались бесчеловечному обращению и пыткам.

Азербайджанские правозащитники подчёркивают, что власти страны, и прежде притеснявшие гомосексуалов, ныне проводят "беспрецедентные рейды" в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Среди средств для задержания ЛГБТ-активистов используются знакомства с геями через соцсети.

Власти утверждают, что у многих задержанных якобы обнаружены сифилис и СПИД. Эти сведения невозможно проверить по независимым источникам, отмечает американское издание.

Гомосексуальность в Азербайджане, неселённом преимущественно мусульманами, была декриминализирована в 2000-м году. Однако, как отмечает американское издание, дискриминация геев и трансгендеров продолжается.