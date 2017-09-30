Полиция опечатывает участки для голосования в Каталонии

Испанская полиция в субботу опечатала школы Каталонии, в которых планировалось открыть участки для голосования на референдуме о независимости автономной области. Там ночевали сторонники референдума вместе со своими детьми. Испанское правительство заявило, что закрыты уже 1 300 из 2 300 избирательных участков.

В субботу же полиция захватила центр телекоммуникаций и информационных технологий в Барселоне, где должны были фиксироваться результаты онлайн-голосования.

В Барселону переброшены дополнительно десятки тысяч полицейских и гражданских гвардейцев.

Мадрид считает намеченный на 1 октября референдум в Каталонии незаконным и пытается помешать его проведению.

В центре испанской столицы проходит демонстрация сторонников единства страны. Тысячи людей скандируют: "Каталония - часть Испании". Раздаются требования заключить в тюрьму президента Женералитета (правительства) автономной области Карлеса Пучдемона - сторонника независимости. Накануне он заявил агентству Reuters, что избиратели Каталонии должны выразить свою позицию.

Ожидается, что в референдуме примут участие десятки тысяч избирателей Каталонии.

​