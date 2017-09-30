В Каталонии 1 октября - референдум о независимости от Испании

В Каталонии в воскресенье проходит референдум о независимости, объявленный центральной властью Испании незаконным.

В Барселоне вечером в субботу состоялась демонстрация за единство Испании. Противники референдума разбили окна в здании городской ратуши и попытались сорвать лозунг на каталанском языке с призывом к расширению демократии.

Министерство внутренних дел Испании заявило, что удалось закрыть большинство избирательных участков в Каталонии, только в некоторых помещениях забаррикадировались сторонники референдума. Верховный суд Испании запретил использовать общественные здания для голосования, сообщает МВД.

Ранее в субботу полиция захватила центр телекоммуникаций и информационных технологий в Барселоне, где должны были фиксироваться результаты голосования. Вот что заявил в этой связи пресс-секретарь испанского правительства Иниго Мендес:

В Барселону переброшены дополнительно десятки тысяч полицейских и гражданских гвардейцев.

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон - сторонник независимости - призвал обратиться к посредникам для урегулирования вопроса о статусе Каталонии - при любом исходе референдума.