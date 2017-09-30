В Киргизии задержан депутат парламента по обвинению в заговоре

В Киргизии оппозиционного депутата парламента Канатбека Исаева обвинили в подготовке государственного переворота.

Против него возбуждено уголовное дело.

В обвинении Госкомитета национальной безопасности говорится, что Исаев с помощью преступных группировок готовил массовые беспорядки и последующий "насильственный захват власти" во время предстоящих 15 октября выборов президента.

Канатбек Исаев является депутатом парламента от партии "Кыргызстан". В июне партия выдвинула его кандидатом в президенты, но Центризбирком не зарегистрировал его кандидатуру, посчитав недействительными большую часть подписей в его поддержку. После этого Исаев заявил о поддержке Омурбека Бабанова - лидера оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт".

На пост главы Киргизии претендуют 12 кандидатов.