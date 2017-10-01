Washington Post: Трамп уже давно поручил готовить давление на КНДР

Президент США Дональд Трамп вскоре после вступления в должность в январе этого года тайно поручил большому числу госучреждений разработать комплекс мер по оказанию систематического давления на Северную Корею, сообщила в субботу вечером газета The Washington Post.

Американские дипломаты, в частности, получили инструкции постоянно поднимать тему КНДР в разговорах с иностранными представителями и призывать их к полному разрыву контактов с Пхеньяном. Также, как пишет газета, американские компьютерные специалисты предприняли ряд атак на серверы управления военной разведки КНДР, сумев в ряде случаев отрезать их от интернета.

Недавно стало известно и о распоряжении министерству финансов подготовить пакеты санкций в отношении ряда юридических и физических лиц в Северной Корее, а также иностранцев, взаимодействующих с ними. Предложения Минфина США находят сейчас отражение во все новых американских и международных санкциях, направленных против КНДР.

Как сообщил The Washington Post источник в правительстве, президент какое-то время не подписывал эти распоряжения и они не предавались огласке в надежде, что северокорейское руководство решит свернуть с пути конфронтации и сесть за стол переговоров.