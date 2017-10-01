На избирательных участках в Каталонии начались стычки с полицией

В Каталонии проходит референдум о независимости этого региона от Испании. Испанские власти объявили его незаконным и препятствуют его проведению.

У избирательных участков в Барселоне и других городах Испании с ночи выстроились длинные очереди желающих принять участие в голосовании.

По сообщению МВД Испании, полиции еще накануне удалось закрыть большую часть предполагаемых мест голосования. На некоторых из тех участков, которые все же открылись утром в воскресенье, начались стычки между полицией и гражданами, желающими принять участие в голосовании.

Полицейские, как сообщается, блокируют вход в здания и пытаются изъять бюллетени. Верховный суд Испании ранее запретил использовать общественные здания для голосования, сообщает МВД.

В Барселону переброшены дополнительно десятки тысяч полицейских и гражданских гвардейцев. Власти Каталонии призывают избирателей принять участие в голосовании.

Мэр Барселоны Ада Колау призвала Евросоюз выступить посредником для урегулирования вопроса о статусе Каталонии – при любом исходе референдума.