В Германии вступил в силу закон об однополых браках

В Германии в воскресенье 1 октября вступил в силу закон "о браке для всех", легализовавший однополые браки.

Закон был принят Бундестагом летом этого года - после того, как канцлер Ангела Меркель согласилась провести голосование по этому вопросу. Сама она голосовала против.

С 2001 года в Германии были легализованы однополые гражданские союзы. Вступившие в такие союзы, однако, обладали меньшими правами, чем вступившие в брак. Сегодня в Ганновере сочетаются браком два гея и лесбийская пара, которые первыми 16 лет назад вступили в такое партнерство. Церемонии бракосочетания по новому закону проходят в воскресенье также в Гамбурге и Берлине.