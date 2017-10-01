"ИГ" захватило город в Сирии в глубоком тылу правительственных войск

В Сирии террористическая группировка "Исламское государство" взяла под контроль город Аль-Карьятайн. Об этом сообщает Сирийский центр наблюдения за правами человека. Сообщения подтверждают в твиттере местные журналисты.
Город находится в глубоком тылу правительственных войск, к юго-западу от Пальмиры.
По ряду сообщений, в городе действовала так называемая "спящая ячейка" исламистов. Захват города совпал с крупным наступлением, которое джихадисты предприняли на юге от города Дейр-эз-Зор на позиции сирийских войск.
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