Каталония: полиция препятствует проведению референдума

На избирательных участках в Каталонии, где проходит организованный местными властями референдум о независимости от Испании, продолжаются стычки между полицией и гражданами, желающими принять участие в голосовании.

Власти Испании объявили референдум незаконным и препятствуют его проведению.

Полицейские изымают урны с бюллетенями для голосования и блокируют здания, где расположены избирательные участки. В стычках с полицией пострадали как минимум несколько демонстрантов. Несколько человек в Барселоне были задержаны.

Правительство Испании заявило, что действия полиции не направлены против граждан, их цель - только изъятие бюллетеней.

Полиция в ряде мест, в том числе в Барселоне и Жироне, применила дубинки и резиновые пули.

Несмотря на противодействие полиции, главе администрации Каталонии Карлесу Пучдемону - стороннику независимости - удалось проголосовать на одном из участков.

Утром в воскресенье открылись не все участки, предназначенные для голосования. Часть из них полиции удалось заблокировать. У открытых участков выстроились длинные очереди.