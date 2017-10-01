В Москве прошла акция в поддержку крымских политзаключенных

В Москве накануне более десяти активистов провели акцию "День политзека", призвав к освобождению политзаключенных.

Акция прошла в форме одиночных пикетов. Главное внимание ее участники уделили политическим преследованиям в аннексированном Россией Крыму, сообщает сайт Крым.Реалии. Они держали плакаты в поддержку недавно осужденных лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, крымского журналиста Николая Семены, крымских татар, осужденных за участие в запрещенной в России организации "Хизб-ут-Тахрир".

В Киеве вечером в субботу прошёл вечер в поддержу Ильми Умерова, недавно осужденного на два года колонии-поселения. Российский суд в Крыму признал его виновным в призывах к сепаратизму. Умеров призывал наложить санкции на Россию, чтобы вынудить её вернуть полуостров Украине.

Сам Умеров обратился к участникам акции по прямой связи. Он находится дома до вступления приговора в законную силу. В "вечере солидарности" приняли участие крымскотатарский лидер Мустафа Джемилев и родственники крымских политзаключенных.