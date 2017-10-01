В Москве проходит Конгресс независимых депутатов

В Москве в воскресенье проходит Конгресс независимых муниципальных депутатов. По словам оппозиционного политика, муниципального депутата московского района Красносельское Ильи Яшина, его участники намерены выдвинуть два основных требования властям - о наделении местного самоуправления реальными полномочиями и об отмене так называемого "муниципального фильтра" на выборах мэра Москвы.

Выступая на Конгрессе, Яшин подчеркнул, что в 17 муниципалитетах Москвы по итогам выборов 10 сентября оппозиция получила большинство и теперь имеет право вносить законодательные предложения в Мосгордуму.

На выборах в муниципальные собрания в Москве кандидаты от "Яблока" и независимые самовыдвиженцы получили более 200 мест, а в некоторых районах, например в Гагаринском, у них абсолютное большинство. Однако полномочия муниципальных собраний в Москве сейчас существенно урезаны в пользу мэрии и районных управ.