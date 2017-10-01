В Каталонии в столкновениях с полицией пострадали десятки людей

В Каталонии не менее 38 человек пострадали в столкновениях с полицией в воскресенье - об этом сообщили местные врачи. Серьезные ранения получили трое.

Мэр Барселоны Ада Колау потребовала отставки премьер-министра Испании Мариано Рахоя, обвинив испанские власти в насилии против мирных жителей города, которые намеревались принять участие в референдуме о независимости Каталонии.

Резкой критике испанские власти подверг также глава администрации Каталонии Карлес Пучдемон. По его словам, использование полицией дубинок и резиновых пуль в попытках помешать референдуму является "ничем не оправданным насилием" и создают "ужасный образ Испании" в мире.

Противостояние между полицией и участниками референдума, который испанские власти объявили незаконным, продолжается. В Жироне, Барселоне и ряде других городов полиция применила силу, разогнав собравшихся у избирательных участков. Есть задержанные. Полицейские изымают урны с бюллетенями.

Несмотря на противодействие испанских властей, некоторые участки продолжают работу. Власти Каталонии утверждают, что предварительные итоги голосования в любом случае будут подведены в ночь на понедельник.

Правительство Испании заявило, что действия полиции не направлены против граждан, их цель - только изъятие бюллетеней.