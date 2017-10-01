Совет Европы: Россия должна изменить законодательство о митингах

Россия должна серьезно пересмотреть нормативно-правовую базу, регулирующую проведение публичных мероприятий. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном Комиссаром Совета Европы по правам человека Нилсом Мужниексом.

В документе отмечается, что законодательство России о свободе собраний в последние годы было значительно ужесточено и не соответствует международным стандартам.

Комиссар Совета Европы отмечает, что уведомительная процедура, предусмотренная законом, на практике превращается в обязанность получать разрешение властей на проведение митинга или шествия. При этом серьезно ужесточились санкции за проведение несогласованных мероприятий. В меморандуме предлагается установить презумпцию в пользу проведения публичных мероприятий.

В частности, оппозиционер Алексей Навальный в последнее время обвиняет российские власти в нарушении права его сторонников на свободу собрания, обвиняя власти в несогласовании публичных мероприятий. В марте и июне Навальный призвал своих сторонников выйти на акции протеста без согласования с властями. В понедельник ему вновь предстоит суд по обвинению в призывах к участию в несогласованной акции.