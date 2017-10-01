Каталония: большинство избирательных участков продолжает работу

Власти Каталонии утверждают, что - несмотря на противодействие испанских властей - большая часть избирательных участков на референдуме о независимости региона от Испании по-прежнему открыта.

Полиция и жандармерия заблокировали часть избирательных участков в Барселоне, Жироне и других городах. В столкновениях пострадали не менее 38 демонстрантов и 11 полицейских. Полицейские применяли дубинки и резиновые пули, силой выгоняли людей с избирательных участков и вывозили урны с бюллетенями. Десятки активистов задержаны.

Власти Каталонии обвинили Мадрид в немотивированной жестокости. Мэр Барселоны призвала к отставке премьер-министра Испании Мариано Рахоя. Испанские власти призвали каталонское руководство остановить референдум, назвав его "фарсом". Испанская полиция и гражданская гвардия (жандармерия) утверждают, что применяют силу только в ответ на "провокации".

Референдум о независимости Каталонии от Испании проводится по решению местных властей, в Мадриде его считают незаконным. Электронная система для голосования вышла из строя. Голоса будут пересчитывать вручную.