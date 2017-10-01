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В Москве задержаны протестующие строители компании "Ингеоком"

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В Москве у здания правительства России задержаны рабочие строительной компании "Ингеоком", которые протестовали в связи с невыплатой зарплат.

Всего в полицию попали 16 человек, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо". В числе задержанных члены "Революционной рабочей партии" и активисты движения "Левый блок".

Работники компании "Ингеоком" участвуют в строительстве московского метро. Они не получают зарплату с октября 2016 года. Строители неоднократно выходили на акции протеста.

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