В Эдмонтоне нападение на полицейского расследуют как теракт

Полиция города Эдмонтон в Канаде задержала мужчину, напавшего в субботу вечером с ножом на полицейского, а затем совершившего на автомобиле наезд на пешеходов. Местные власти сообщают, что полиция считает случившееся терактом. В машине задержанного был обнаружен флаг террористической группировки "Исламское государство".

Сообщается, что нападавший, будучи за рулем легковой машины, сбил полицейского, а затем нанес ему несколько ударов ножом. Полицейский госпитализирован. В брошенной машине нападавшего был найден флаг "ИГ", после чего на его поиски было направлено около 30 нарядов полиции. Уходя от погони на грузовике, злоумышленник сбил четырех пешеходов, они получили травмы разной степени тяжести. Подробности о нападавшем не сообщаются.