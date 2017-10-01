В Австрии введен штраф за ношение никаба и масок в общественных местах

В Австрии с 1 октября вступил в силу закон, запрещающий ношение головных уборов, закрывающих лицо, а также масок и спецсредств в общественных местах. Инициатором закона были Социал-демократическая партия Австрии и Австрийская народная партия. Как пишет издание Wiener Zeitung, несмотря на то что инициаторы закона называют его "религиозно-нейтральным", он со всей очевидностью направлен против бурки и никаба. Под запрет, однако, попадают и медицинские и клоунские маски, балаклавы и респираторы. Исключения распространяются на использование подобных элементов по медицинским показаниям, во время исполнения профессиональных обязанностей, а также на карнавалах.

Полиция, как отмечает австрийское издание, будет применять закон в случае уклонения граждан от идентификации личности. Полиция сначала будет просить таких граждан снять запрещенный к ношению предмет одежды. В случае отказа нарушителю будет грозить штраф в размере до 150 евро.