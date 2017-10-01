В Курской области напали на пограничников. Один военный погиб

В Курской области неизвестные напали на пограничников. В перестрелке погиб один военнослужащий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в "экстренных службах" региона.

Нападение произошло в поселке Теткино на границе с Украиной. По данным анонимного телеграм-канала "ОПЕР Слил", пограничники проверяли в поселке некий сарай, когда по ним открыли огонь. Трое нападавших были убиты. Сообщается, что преступники, предположительно, воевали в Сирии на стороне террористов и через Украину возвращались в одну из северокавказских республик.

В Федеральной службе безопасности России пока не комментируют эту информацию. В ведомстве лишь заявили, что официальный ответ на произошедшее будет дан не ранее второй половины дня в понедельник.