В Курской области напали на пограничников. Один военный погиб

В Курской области неизвестные напали на пограничников. В перестрелке погиб один военнослужащий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в "экстренных службах" региона.
Нападение произошло в поселке Теткино на границе с Украиной. По данным анонимного телеграм-канала "ОПЕР Слил", пограничники проверяли в поселке некий сарай, когда по ним открыли огонь. Трое нападавших были убиты. Сообщается, что преступники, предположительно, воевали в Сирии на стороне террористов и через Украину возвращались в одну из северокавказских республик.
В Федеральной службе безопасности России пока не комментируют эту информацию. В ведомстве лишь заявили, что официальный ответ на произошедшее будет дан не ранее второй половины дня в понедельник.
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