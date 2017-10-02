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В результате стрельбы в Лас-Вегасе два человека погибли, десятки ранены

При стрельбе возле казино в Лас-Вегаса погибли два человека. Сообщается о 24 раненых. Стрельба произошла на фестивале кантри-музыки Route 91 Harvest. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей госпиталя Лас-Вегаса, принимающего пострадавших.

На месте стрельбы в Лас-Вегасе
На месте стрельбы в Лас-Вегасе

Департамент полиции Лас Вегаса сообщил, что один подозреваемый убит, и предостерег от посещения места преступления.

Часть бульвара Лас-Вегас в районе казино Mandalay Bay и гостиницы перекрыта полицией.

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