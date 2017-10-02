В Стокгольме сегодня начнут объявлять лауреатов Нобелевской премии

Шведская королевская академия наук начнет сегодня объявлять лауреатов Нобелевской премии. Первой из областей науки, в которой присуждается премия, будет медицина. Ожидается, что комитет по премии в Каролинском институте объявит о своем выборе примерно в 11:30 утра.

Лауреаты премий по физике, химии и литературе также будут объявлены в течение предстоящей недели. Лауреат в области экономики будет объявлен на следующей неделе, вероятно, 9 октября.

Традиционно хорошо информированная шведская газета Dagens Nyheter предположила, что американский онколог Деннис Сламон может быть удостоен премии за исследования в области лечения рака молочной железы и лечения наркозависимости от Герцептина.

Нобелевская премия мира будет объявлена в столице Норвегии Осло и ожидается, что это произойдет 6 октября. Некоторые предполагают, что в этом году премия мира может быть присуждена организаторам соглашения между Ираном и мировыми державами в июле 2015 года, в результате которого Тегеран согласился сократить свою ядерную деятельность в обмен на снятие международных санкций.

Если это произойдет это может означать, что лауреатами могут стать министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини, считают наблюдатели.

Соединенные Штаты и другие западные правительства опасаются, что Иран стремится и дальше развивать ядерное оружие. Тегеран утверждает, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей, включая производство электроэнергии.