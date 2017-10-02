Шериф Лас-Вегаса: более 20 человек погибли и более 100 получили ранения

Шериф Лас-Вегаса сообщил, что более 20 человек погибли и более 100 человек получили ранения при стрельбе на концерте музыки кантри.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла на фестивале Route 91 Harvest. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на представителей госпиталя Лас-Вегаса, принимающего пострадавших.

Департамент полиции Лас-Вегаса сообщил, что подозреваемый убит. Полиция предостерегла от посещения места преступления.

Часть бульвара Лас-Вегас в районе казино Mandalay Bay и гостиницы перекрыта полицией.