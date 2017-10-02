ФСБ заявила о задержании готовивших теракты членов ИГ в Москве

Федеральная служба безопасности России в понедельник заявила о задержании в Москве членов террористической группировки "Исламское государство", сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение спецслужбы.

Задержание произошло 30 сентября. По информации ФСБ, члены ячейки ИГ из Северо-Кавказского региона планировали устроить теракт в столичном регионе в сентябре. У них были изъяты предметы для изготовления взрывных устройств и огнестрельное оружие. Другую информацию о задержанных в ФСБ не сообщили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "Незаконное изготовление взрывчатых веществ" и "Организация деятельности террористической организации".

В конце июля в генпрокуратуре сообщили, что за последние полгода спецслужбы выявили 13 терактов, из которых 12 были пресечены. В апреле в вагоне метро Петербурга произошел взрыв, погибли 14 человек, около 50 были ранены. Следствие считает, что взрыв совершил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, 22-летний уроженец Киргизии с российским гражданством.