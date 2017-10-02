Миссия ОБСЕ посетит Россию в преддверии президентских выборов

Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ посетит Россию в конце года, в преддверии президентских выборов в 2018 году. Об этом сообщил представитель ОБСЕТомас Раймер, передает РБК.

Миссия планирует встретиться с кандидатами в президенты, представителями власти, журналистами, гражданскими активистами. В разговоре с РБК Раймер отметил, что представители миссии во время визита обсудят состав и формат миссии бюро в России.

Бюро может вести наблюдение в 57 странах-членах ОБСЕ после получения приглашения от принимающей стороны. Россия часто жаловалась на предвзятость и отсутствие единых стандартов со стороны миссий бюро. Однако, по словам Раймера, у бюро работает по едиными стандартам, и они основаны на объективной информации, которая собирается во время работы миссии.

О необходимости единых стандартов мониторинга выборов для всей Европы говорила в начале года председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Такое заявление она сделала после встречи с главой бюро Михаэлем Линком.

Выборы президента в России пройдут 18 марта 2018 года.