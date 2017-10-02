Кобзон и два чабана

Это может показаться удивительным, но в России до сегодняшнего дня не было ни одного памятника Иосифу Кобзону. Оплошность исправили власти поселка Агинское Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

Время и место установки памятника певцу могут, конечно, вызвать вопросы, но на самом деле все по-своему логично. Во-первых, Агинский Бурятский округ в этом году празднует 80-летие (как, собственно, и Кобзон); и эту дату отмечают даже несмотря на то, что несколько лет назад он был лишен статуса субъекта федерации. Во-вторых, Кобзон долгое время представлял округ (и до сих пор представляет Забайкальский край) в Госдуме.

На открытии провели праздничный митинг, выступила рота почётного караула 29-й армии. На мероприятии присутствовали сенаторы от Забайкалья Баир Жамсуев и Степан Жиряков, а также представители краевых властей, гости из Москвы, Якутии, Иркутской области, Бурятии, Монголии.

Баир Жамсуев отметил, что «агинская земля богата талантами, в том числе теми людьми, которые своим мирным и ратным трудом внесли огромный вклад в развитие и округа и Российской Федерации» - сообщает портал Чита.ру.

Кобзон на агинской Аллее героев не одинок - вместе с ним установили памятники двум местным знатным чабанам, Герою России Бабу-Доржо Михайлову и Герою Труда чабану Далаю Гунгаеву.



Агинское в некотором роде стало побратимом Донецка, где памятник Кобзону установили еще до появления "ДНР". У скульптуры бьыла непростая судьба:

Но она и поныне стоит в городе, куда Кобзон уже после начала войны несколько раз приезжал "вживую" и даже пел вместе с Захарченко. А вот в Днепре (бывшем Днепропетровске) памятник Кобзону установить не успели - а если и успели бы, вряд ли бы он устоял. Местный совет еще в 2004 году постановил лишить поддержавшего "Новороссию" российского депутата статуса почетного гражданина.

Сам Кобзон в Агинское на открытие памятника не поехал. Он на гастролях в "ЛНР".