"ТрансТелеКом" предоставила КНДР линию для интернета - эксперты

Северная Корея открыла новую интернет-линию с внешним миром, на этот раз через Россию. Как сообщает Reuter, компания Dyn Research, которая контролирует подключение к интернету, заявила, что обнаружила как российская телекоммуникационная компания TransTeleCom начала поддерживать северокорейский трафик примерно с 09:00 по Гринвичу в воскресенье. Ранее трафик осуществлялся через китайскую компанию China Unicom. Компания "ТрансТелеКом" не комментировала эти сообщения.

По мнению экспертов по кибербезопасности, новая линия укрепит интернет в КНДР и усилит её способность осуществлять кибератаки. Северную Корею обвиняют в нескольких крупных кибератаках, в том числе против банков и Sony Pictures, а также в кибератаке на WansCry. Пхеньян отрицает любую причастность к кибератакам.



Интернет в Северной Корее ограничен несколькими сотнями соединений. Но эти связи имеют жизненно важное значение для координации кибератак, сообщил Брайс Боланд, представитель технического офиса компании FireEye для Азиатско-Тихоокеанского региона. Боланд также подтвердил существование нового канала связи через Россию, о которой впервые сообщал 38 North, проект Института США и Кореи в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса (SAIS). Боланд сказал, что российская линия доступа к интернету усилит способность Северной Кореи управлять будущими кибератаками.

Многие из кибератак, проводимых Пхеньяном, осуществляются из-за пределов Северной Кореи с использованием захваченных компьютеров, но под управлением с компьютеров, находившихся в Северной Корее.