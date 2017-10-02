ФСБ: в Крыму ликвидированы ячейки "Таблиги Джамаат"

Федеральная служба безопасности России задержала нескольких человек в аннексированном Крыму, сообщает интернет-издание "Крым.Реалии" (проект Радио Свобода).

После обысков сотрудники спецслужб увезли в неизвестном направлении жителя села Мельничное Белогорского района аннексированного Россией Крыма Талята Абдурахманова и жителя поселка Молодежное Симферопольского района Рената Сулейманова. Адвокат Эдем Семедляев сообщил о задержании еще двоих жителей Крыма: Арсена Кубединова и Сейрана Мустафаева.

Сегодня ФСБ сообщила о ликвидации в Крыму трех ячеек запрещенной в России экстремистской организации "Таблиги Джамаат". Имена задержанных и их количество не сообщается. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации". Сотрудники спецслужбы продолжают вести оперативно-следственные мероприятия, сообщает ТАСС. Связаны ли задержания крымчан с заявлением ФСБ, не уточняется.

Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить дискриминацию крымских татар в Крыму. Такое заявление украинское ведомство сделало в связи с обысками и задержаниями, которые происходят сегодня на полуострове.

"Таблиги Джамаат" – аполитичное религиозное движение, целью которого считается духовное преобразование в исламе широких масс людей и обращения к мусульманам вне зависимости от их социального и экономического статуса. В 2009 году Верховный суд России признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность.

После аннексии Крыма Россией ФСБ регулярно проводит обыски и аресты крымских татар и других противников российской политики на полуострове.

