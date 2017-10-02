Медведев утвердил противопожарные требования к кадилам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил противопожарные требования к религиозным объектам.

В частности, подробно оговаривается порядок зажжения кадила. "Разожженные кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра", — говорится в постановлении правительства.

Кроме того, в правилах описаны требования к хранению горючих жидкостей. Они должны храниться в специальных местах, а розлив из в лампады и светильники должен осуществляться из закрытой небьющейся ёмкости.

В апреле в результате пожара в храме Ильи Пророка в центре Москвы пострадали четверо детей. В МЧС сообщили, что причиной пожара стало возгорание кабеля и обшивки в электрощите.