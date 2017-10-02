Нобелевская премия присуждена за объяснение "биологических часов"

Нобелевская премия 2017 года за исследования в области физиологии и медицины присуждена группе ученых из США – Майклу Янгу, Джеффри Холлу и Майклу Росбашу. Об этом сообщил в понедельник Нобелевский комитет Каролинского института в Стокгольме.



Сообщается, что награда вручена за открытие молекулярных механизмов, контролирующих так называемый циркадный ритм. "Они смогли проникнуть внутрь биологических часов организма человека и объяснить их работу", – сообщили в Нобелевском комитете.



По традиции Нобелевского комитета, список номинантов на премию не оглашают сразу и представят только через 50 лет после присуждения премии. При этом перед вручением некоторые исследователи представляют прогнозы по возможным номинантам.