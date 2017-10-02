На Украине задержали подозреваемых в терактах

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании группы, которая, по версии следователей, занималась разжиганием международных конфликтов.

По информации Авакова, злоумышленники – жители Черкасской области. Их задержали, когда они якобы ехали взрывать венгерский памятник на Верецком перевале Закарпатской области. Утверждается, что при задержании полицейские обнаружили гранаты и специально подготовленное взрывное устройство с газовым баллоном для детонации.

Аваков отмечает, что образцы ДНК и признательные показания позволили определить причастность задержанных к целому ряду преступлений на Украине. В частности, они оскверняли синагоги в Черновцах и Львове. В Умани 21 сентября они взорвали гранату, в результате взрыва пострадали граждане Израиля. Следователи также выяснили, что летом задержанные бросили гранату в посольство США в Киеве. Также доказана причастность участников группы к взрыву на улице Грушевского в День независимости Украины 24 августа.

По данным украинского МВД, участники группы связаны с депутатами от Партии регионов Черкасской области – Владимиром Олейником и Сергеем Тулубой, которые в настоящее время проживают в России. Кроме того, Аваков утверждает, что злоумышленники контактировали с руководителями украинского Оппозиционного блока.