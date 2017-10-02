Еврокомиссия: референдум о независимости Каталонии "незаконен"

Представители Еврокомиссии назвали референдум о независимости Каталонии "незаконным". Однако призвали испанское правительство начать диалог, поскольку насилие не может быть элементом в политике. "Согласно Конституции Испании, вчерашнее голосование в Каталонии не было законным", – сказал официальный представитель главы ЕС Маргаритис Шинас на очередном брифинге. "Это внутренний вопрос Испании, который должен решаться установленным в Испании конституционным порядком", – сказал он, добавив, что пришло время для единства и диалога, а не для насилия.

Ранее заместитель министра иностранных дел Германии Михаэль Рот заявил в понедельник, что события в Каталонии стали "тревожными", а сепаратизм не является ответом на проблемы, с которым сталкивается регион. "Все члены ЕС должны уважать и строго придерживаться принципов и правил верховенства права и демократии", – отметил он. Рот также сказал, что политические конфликты в Европейском союзе должны решаться путем диалога, а не с насилием на улицах. Об этом он заявил после полицейской акции с приминением насилия после голосования на референдуме о независимости. Пресс-секретарь правительства Германии в понедельник опроверг сообщения испанских СМИ о том, что премьер-министр Испании Мариано Рахой беседовал в воскресенье по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Россия последовательно считает референдум в Каталонии внутренним делом Испании. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

По последним данным, после референдума в Каталонии в столкновениях с полицией пострадали 844 человека. МВД Испании сообщает о 12 раненых полицейских. Власти Каталонии обратились к Евросоюзу с призывом вмешаться в ситуацию. Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября.