Жертвами стрельбы в Лас-Вегасе стали не менее 50 человек

Жертвами стрельбы в Лас-Вегасе (американский штат Невада) в ночь на понедельник стали не менее 50 человек, около 200 ранены. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на шерифа Лас-Вегаса. Ранее сообщалось о 20 погибших и 100 пострадавших.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с событиями в Лас-Вегасе.

Стрелявший — Стивен Пэддок, ему 64 года. Его убили при задержании. Мотивы поступка пока неизвестны. Сообщается, что полицейские ищут ищут спутницу злоумышленника.

Стрельба произошла на фестивале Route 91 Harvest. Пэддок вёл огонь с 32-го этажа отеля Mandalay Bay.

Район происшествия оцеплен полицией.

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