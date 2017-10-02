В Петербурге полицейский приговорен за сокрытие службы в армии США

Суд в Санкт-Петербурге признал виновным в превышении должностных полномочий офицера полиции Сергея Кулакова. При поступлении на работу в МВД он скрыл факт службы в армии США. Суд приговорил Кулакова к двум годам лишения свободы, передает "Интерфакс".

Ему также запретили занимать государственные должности в течение двух лет. Кроме того, суд оштрафовал офицера на 10 тысяч рублей за то, что он не подал уведомление о наличии у него гражданства США.

Проверка в отношении Кулакова началась в сентябре прошлого года. Тогда бизнесмен Игорь Хотин, обвиняемый в мошенничестве, рассказал следователям, что у Кулакова есть гражданство США. Интернет-издание "Фонтанка" нашла на странице Кулакова снимки, на которых он одет в форму российского полицейского и американского десантника. Кулаков назвал снимки смонтированными. Он отрицал, что когда-либо был в США.

Источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщил, что Кулаков был полицейским в России, затем получил гражданство США, служил в американской армии и принимал участие в боевых действиях на стороне этой страны, а затем вернулся в Россию и устроился в МВД.

