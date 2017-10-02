ФСБ: напавшие на пограничников прорывались на Украину

Напавшие в воскресенье на пограничников неизвестные в Курской области пытались прорваться из России на Украину, сообщили в Федеральной службе безопасности.

Инцидент произошел в поселку Теткино, который граничит с Украиной. Сообщается, что двое человек оказали вооруженное сопротивление пограничникам во время проверки документов.

В результате перестрелки погиб военнослужащий. Один из нападавших был задержан, второй умер в результате самоподрыва. Об их мотивах не сообщается.

