В Великобритании обанкротился крупный авиаперевозчик

В Великобритании прекратила полёты авиакомпания Monarch Airlines. Это пятая по величине компания страны. Перевозчик занимался чартерными рейсами.

С понедельника авиакомпания остановила продажи билетов и аннулировала 300 тысяч уже купленных билетов. Из-за отмены пострадали 750 тысяч пассажиров. За границей находятся около 110 тысяч человек. Авиакомпания обещает вернуть их домой бесплатно.

По данным Monarch Airlines, с октября 2016 года она потеряла почти 300 миллионов фунтов (около 400 миллионов долларов). Доход компании при этом составил 27 миллионов фунтов (около 36 миллионов долларов). В ночь на 2 октября у Monarch Airlines закончилось действие лицензии. Продлить ее перевозчик не смог.

Представители компании объяснили причину банкротства падением рынка в Турции, а также снижением спроса на перевозки в Египет и Тунис из-за терактов. Финансисты считают, что компания разорилась из-за выросших цен на топливо.

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд заявил, что причиной банкротства стали неверные решения, принимаемые компанией. При этом, по словам Хэммонда, рынок авиаперевозок быстро приспособится к потере одного игрока и без проблем продолжит свое существование.

Monarch Airlines основана в 1968 году. Она базировалась в лондонском аэропорту Лутон. Основными направлениями авиаперевозок были Египет, Греция, Кипр, Турцию и другие курортные страны Средиземноморья – всего около 40 маршрутов. В компании работают почти три тысячи сотрудников, в 2015 году она перевезла около шести миллионов пассажиров.