В Каталонии создаётся комиссия для расследования беспорядков

Власти Каталонии объявили, что создают специальную комиссию по расследованию вчерашних беспорядков. Возле мэрии Барселоны сегодня собрались тысячи сторонников независимости региона. Местное руководство считает, что референдум состоялся - по его данным, 90 процентов тех, кто пришли на участки, проголосовали "за" отделение региона от Испании. Явка каталонцев на участках для голосования составила примерно 42 процента от общего числа имеющих право голоса. Глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон призвал испанского премьера Мариано Рахоя к переговорам при помощи посредников из Европейского Союза.

​Председатель Европейского Совета Дональд Туск призвал главу испанского правительства Мариано Рахоя к поиску путей для ослабления напряжённости в Каталонии и отказа от применения силы.