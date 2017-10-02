Reuters: теракт в Дамаске, погибли не менее 10 человек

В Дамаске два террориста-смертника подорвались перед полицейским участком в районе Аль-Мидан. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, погибли более 10 человек, включая сотрудников полиции.
Ответственность на себя пока что не взяла ни одна из террористических группировок.
Это первая террористическая атака в сирийской столице с июля. Тогда в восточном районе Дамаска взорвался смертник. Погибли около 20 человек, многие получили ранения. Наблюдатели отмечали, нападения с участием смертников были редким явлением в Дамаске, где находится резиденция президента Башара Асада.
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