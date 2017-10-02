Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Палестинская автономия "принимает дела" в Газе у группировки ХАМАС

Рами Хамдала в первые минуты после прибытия в сектор Газа, 2 октября 2017

Премьер-министр Палестинской автономии Рами Хамдалла заявил, что глава автономии Махмуд Аббас намерен безотлагательно начать прием государственных дел в секторе Газа. Как заявил Хамдалла в понедельник, 2 октября, во время визита в Газу, в самое ближайшее время палестинские власти примут руководство министерствами, которые ранее находились под управлением движения ХАМАС.

В середине сентября руководство ХАМАС сообщило, что намерено передать управление сектором Газа, а также заявило о возможности проведения всеобщих выборов. В ООН приветствовали этот шаг. 29 сентября в рамках этого процесса палестинскому правительству было передано руководство министерством культуры.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG