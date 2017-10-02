В Томске спонсор "Единой России" потребовал вернуть пожертвования

В Томске предприятие, спонсировавшее "Единую Россию", требует вернуть пожертвования. Конкурсный управляющий томской компании "Спецтеплохиммонтаж" в арбитражном суде требует признать недействительными сделки по перечислению пожертвований региональному отделению "Единой России". Речь идет о сумме в 1 миллион 100 тысяч рублей.

Представитель предприятия уверен: сделки были совершены с целью причинить вред правам кредиторов. Известно, что, совершая эти платежи, компания уже "соответствовала признакам неплатежеспособности". В иске он ссылается на закон о банкротстве. Закон позволяет оспаривать сделки, заключенные в течение трех лет до введения процедуры банкротства. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Марк Подберезин.

Управляющий считает, в этих платежах была прямая заинтересованность руководства. В частности, исполнительный директор "Спецтеплохиммонтаж" был депутатом думы Томской области, состоял во фракции "Единой России" и был членом партии. Генеральным директором компании был родственник депутата.

Компания "Спецтеплохиммонтаж" до введения процедуры банкротства в сентябре 2016 года была одной из крупнейших строительных организаций Томской области. В частности, она выполняла крупные заказы госкорпорации "Росатом" на атомных объектах в закрытых городах Красноярского края и Томской области.

Как сообщает пресс-служба Арбитражного суда Томской области, первое заседание по этому делу пройдет в ноябре.

Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл – Россия" ранее опубликовал расследование случаев, когда госконтракты получали крупнейшие доноры "Единой России". Одним из объектов изучения стала Томская домостроительная компания. Согласно финансовым отчетам партий за 2016 год, принадлежащая областному депутату строительная компания заняла первое место в России по сумме пожертвований. На нужды партии в 2016 году она перечислила 45 миллионов рублей, еще 15 миллионов перечислила входящая в структуру холдинга компания.