Белорусский оппозиционер Игорь Комлик освобожден из СИЗО в Минске

Белорусский оппозиционер Игорь Комлик в понедельник, 2 октября, освобожден из СИЗО №1 в Минске. Главный бухгалтер независимого минского профсоюза Радиоэлектронной промышленности был задержан два месяца назад, 2 августа. Тогда правоохранительные органы Беларуси провели обыск в офисах двух независимых профсоюзов - РЭП и Белорусского независимого профсоюза (БНП) в Солигорске.

Обыски были проведены также в домах профсоюзных лидеров. Помимо Комлика были задержаны еще два человека, включая главу РЭП Геннадия Федынича. Федыничу и Комлику предъявили обвинения в неуплате налогов с сумм, якобы поступивших на их зарубежные счета.

Юрист белорусского правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович в разговоре с корреспондентом "Немецкой волны" связал наступление властей на независимые профсоюзы с их активной принципиальной позицией по отношению к декрету "о тунеядцах" в период массовых выступлений граждан весной года 2017 года.