Белый дом: "Пока не время обсуждать органичение права на ношение оружия"

Белый дом заявил в понедельник, что пока рано обсуждать вопрос об ограничении права на оружие в связи с массовой стрельбой на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, где вооруженный мужчина застрелил 58 человек и ранил более 500. "Сегодняшний день должен быть посвящен утешению выживших и скорби по тем, кого мы потеряли, – заявила на брифинге для прессы официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. – Пока рано обсуждать политику, пока мы не знаем всех фактов и что именно произошло прошлой ночью». Об этом сообщил "Голос Америки".

Полиция Лас-Вегаса идентифицировала человека, устроившего самую кровопролитную массовую стрельбу в истории США. Это 64-летний Стивен Пэддок из города Мескит, штат Невада. Власти считают, что Пэддок открыл огонь по посетителям концерта (их было 22 тысячи) из расположенного поблизости отеля, застрелив 58 человек, после чего застрелился у себя в номере.

По словам полиции, в номере на 32-м этаже отеля Mandalay Bay Resort было обнаружено, по меньшей мере, 10 винтовок. Как сообщается, Пэддок поселился в отеле еще в четверг.

Мотивы нападения пока неизвестны. По словам полицейских, ранее Пэддок не привлекался к уголовной ответственности. В ФБР заявляют, что у него не было и связей с какими-либо международными террористическими группировками. Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение, но не предоставила никакой информации в подтверждение этого заявления.

Соседи Пэддока, который жил в 130 километрах от Лас-Вегаса, описывают его как раздражительного человека и заядлого игрока.