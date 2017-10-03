В США умер рок-музыкант Том Петти. Ему было 66 лет

В США в возрасте 66 лет умер рок-музыкант Том Петти. Он скончался в результате остановки сердца в университетской клинике в Лос-Анджелесе вечером 2 октября.

Том Петти, которого в молодости сравнивали с Бобом Диланом и Нилом Янгом, прославился в 1970-е годы с группой The Heartbreakers. Говорят, что Петти решил стать музыкантом, после того как пожал руку Элвису Пресли. Он обменял свою рогатку на целую коробку пластинок и посвятил себя музыке. В 2002 году Том Петти удостоился звезды в Зале славы рок-н-ролла.

На прошлой неделе завершился его концертный тур, посвященный 40-летию группы Heartbreakers. Ранее Петти говорил журналистам, что этот тур будет последним, так как всем музыкантам группы уже под семьдесят.

Боб Дилан назвал известие о смерти музыканта шокирующим.