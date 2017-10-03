СМИ: Власти США намерены выслать сотрудников посольства Кубы

Американские информационные агентства сообщают, что США планируют выслать около 60 процентов сотрудников посольства Кубы в Вашингтоне после тгго, как стало известно США отзовет своих дипломатов из Гаваны после серии необъяснимых "нападений". Информационные агентства Associated Press и Reuters со ссылкой на источники в Конгрессе сообщили 2 октября, что объявление может состояться уже 3 октября.

Государственный департамент США 29 сентября объявил, что сокращает дипломатический штат в своем посольстве на Кубе примерно на 60 процентов после волны таинственных инцидентов, в результате которых пострадали 21 человек.

Представители США заявили, что посольство в Гаване останется открытым и будет предоставлять экстренные услуги, но обычная процедура оформления виз будет приостановлена. Аналитики в том числе сотрудники ФБР, пытались определить, что привело к заболеваниям у дипломатов, которые включали потерю слуха, головокружение, шум в ушах, головную боль, усталость и когнитивные проблемы.

Сообщения о проблемах со здоровьем у американских дипломатов, работающих на Кубе, начались более года назад, причем самые последние отмечались в конце августа. Куба отрицает причастность к этим случаям. США и Куба восстановили дипломатические отношения в 2015 году после более чем пятидесяти лет разрыва отношений, а число туристов из США на Кубе с тех пор заметно увеличилось.