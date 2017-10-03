ЕСПЧ присудил "Новой газете" компенсацию в 3,5 тысячи евро

Европейский суд по правам человека присудил "Новой газете" более трех тысяч евро компенсации по иску в связи с публикациями о гибели российской атомной подводной лодки "Курск". Еще 1170 евро получит корреспондент издания Елена Милашина. Россия также должна будет покрыть судебные расходы. Об этом сообщает "Медуза".

ЕСПЧ постановил, что российские суды нарушили право на свободу самовыражения.

Суд в Страсбурге рассматривал жалобу на решение Басманного суда Москвы по иску главного судмедэксперта министерства обороны Виктора Колкутина. Тогда московский суд обязал газету опровергнуть сведения, которые порочат деловую репутацию эксперта, и выплатить ему компенсацию. В своих статьях "Новая газета" утверждала, что экспертное заключение о гибели "Курска" помогло офицерам ВМФ России уйти от ответственности за ненадлежащим образом проведенную спасательную операцию.

Атомная подводная лодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. Погибли все 118 членов экипажа подлодки.